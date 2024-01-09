Самсонова (Кишко) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно