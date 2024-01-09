Самсонова (Кишко) Раиса 02.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова (Кишко) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954

Отец: не указан

Мать: Кишко Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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