Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: Мария
Бракосочетание
Между 1800 и 1803
Муж: Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Арсений Федорович
Отец ребёнка: Федор Федорович
Смерть
После 1811