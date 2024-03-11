Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1751 г.р.

Муж

Между 1783 и 1784 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1811 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: Мария

Бракосочетание
Между 1800 и 1803

Муж: Федор Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Арсений Федорович

Отец ребёнка: Федор Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1811

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