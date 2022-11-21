Берников Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерников Егор

Берников Егор

Место рождения

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берников Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.