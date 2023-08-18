Эргашова (Ложкина) Надежда
Место рожденияАхангаран, г. Алмалык, Ташкентская обл.
Дата рождения15.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1959
Отец: Ложкин Дмитрий
Бракосочетание
15.12.1979
Муж: Эргашов Алик
Рождение ребёнка
08.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эргашов Алик
Рождение ребёнка
20.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эргашов Алик