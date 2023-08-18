Эргашова (Ложкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭргашова (Ложкина) Надежда

Эргашова (Ложкина) Надежда

avatar

Место рождения

Ахангаран, г. Алмалык, Ташкентская обл.

Дата рождения

15.12.1959

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1959

Отец: Ложкин Дмитрий

Мать: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Бракосочетание
15.12.1979

Муж: Эргашов Алик

Рождение ребёнка
08.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эргашов Алик

Рождение ребёнка
20.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эргашов Алик

Мы используем куки для улучшения работы сайта.