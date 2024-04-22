Ходакова Кристина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ходаков Кондратий Сергеевич
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ходаков Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ходакова Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно