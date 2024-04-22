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Ходакова Кристина Федоровна

Место рождения

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ходаков Кондратий Сергеевич

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ходаков Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ходакова Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ходаков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ходаков Сергей Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Сергей Астафьевич

Смерть
Неизвестно
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