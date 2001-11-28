Рогожкина (Федькина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкина (Федькина) Анна Матвеевна

Место рождения

Заокское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

28.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Федькин Матвей Емельянович

Мать: Федькина Просковья Трофимовна

Заокское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: Комарова Татьяна (Рогожкина) Владимировна

Отец ребёнка: Рогожкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1952

Дочь: Зеленкова (Рогожкина) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Рогожкин Владимир Михайлович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
28.11.2001

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