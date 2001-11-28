Рогожкина (Федькина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти28.11.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: Комарова Татьяна (Рогожкина) Владимировна
Отец ребёнка: Рогожкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1952
Дочь: Зеленкова (Рогожкина) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Рогожкин Владимир Михайлович
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
28.11.2001