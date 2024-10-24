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Кононова Анна Гавриловна

Место рождения

Смыково

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Гавриил Михайлович

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Кононов Александр Кондратьевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1896

Дочь: (Кононова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Кононов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Назарова (Кононова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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