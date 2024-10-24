Кононова Анна Гавриловна
Место рожденияСмыково
Дата рождения20.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Отец: Гавриил Михайлович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
16.01.1894
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1896
Дочь: (Кононова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Кононов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Назарова (Кононова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Кононов Александр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно