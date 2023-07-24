Молчанова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1905
Дата смерти29.08.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1905
Отец: Егоров Карп Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Карелина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ересь Вера Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1930
Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич
с. Артакул Байкибашевского района Башкирии
Рождение ребёнка
1934
Сын: Молчанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Молчанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1968