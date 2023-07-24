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Молчанова Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1905

Дата смерти

29.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1905

Отец: Егоров Карп Иванович

Мать: Егорова Зиновья Тихоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Карелина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ересь Вера Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Молчанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич

с. Артакул Байкибашевского района Башкирии
Рождение ребёнка
1934

Сын: Молчанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Молчанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.08.1968
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