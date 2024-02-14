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(Сабирова) Нафися

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бахтияров Шарафетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
15.05.1919

Дочь: (Нуриева) Гатика

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Насрутдинова (Нуриева) Мугаззямя

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
29.08.1925

Сын: Нуриев Рагиб Абузярович

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
11.01.1928

Сын: Нуриев Равиль

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
01.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
11.10.1934

Дочь: (Нуриева) Исламия

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Рождение ребёнка
08.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич

Смерть
Неизвестно

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