(Сабирова) Нафися
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бахтияров Шарафетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1919
Дочь: (Нуриева) Гатика
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Насрутдинова (Нуриева) Мугаззямя
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
29.08.1925
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
11.01.1928
Сын: Нуриев Равиль
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
01.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
11.10.1934
Дочь: (Нуриева) Исламия
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Рождение ребёнка
08.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуриев Абузяр Нуриевич
Смерть
Неизвестно