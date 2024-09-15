Егор Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитон Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрол Егоров
Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Егоров Яков Георгиев
Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева
Смерть
Неизвестно