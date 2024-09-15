Егор Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитон Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрол Егоров

Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Егоров Яков Георгиев

Мать ребёнка: Наталья Лаврентьева

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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