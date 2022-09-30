Хлуденцова (Тришечкина) Рита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1968
Бракосочетание
23.08.1986
Рождение ребёнка
24.08.1987
Дочь: Никулина (Хлуденцова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич
Грузинов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1996
Дочь: Конина (Хлуденцова) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.06.1998
Сын: Хлуденцов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич