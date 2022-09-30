Хлуденцова (Тришечкина) Рита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуденцова (Тришечкина) Рита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1968

Отец: Тришечкин Иван Никотович

Мать: Тришечкина Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
23.08.1986

Муж: Хлуденцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.08.1987

Дочь: Никулина (Хлуденцова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич

Грузинов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1996

Дочь: Конина (Хлуденцова) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
05.06.1998

Сын: Хлуденцов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Хлуденцов Сергей Алексеевич

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