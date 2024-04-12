Сухопаров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопаров Александр Иванович

Сухопаров Александр Иванович

Место рождения

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.08.1905 ст.

Дата смерти

12.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905 ст.

Отец: Сухопаров Иоанн Иосифович

Мать: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.12.1927

Сын: Сухопаров Григорий Александрович

Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Анастасия Михайловна

Смерть
12.01.1973
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close