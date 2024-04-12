Сухопаров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1905 ст.
Дата смерти12.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1927
Сын: Сухопаров Григорий Александрович
Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1973
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область