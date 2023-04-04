(Розенберг) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розенберг) Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

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Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Фрида Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Брегель Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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