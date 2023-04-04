(Розенберг) Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: Фрида Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Брегель Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009