Пушкарев Анатолий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Анатолий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пушкарева (Нелюбина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна

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