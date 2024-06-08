Пушкарев Анатолий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1980
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно