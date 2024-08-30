Ступина Фотиния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1741
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Ступина) Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Ступина) Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович