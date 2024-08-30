Ступина Фотиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Фотиния Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1741

Муж: Ступин Алексей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Ступина) Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ступин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ступин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ступин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Ступина) Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Ступин Алексей Федорович

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