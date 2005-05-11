Воробьева (Гурулева) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Гурулева) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

11.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: Гурулев Яков (Иаков) Сафронович

Мать: Гурулева (Шрай) Елена Игнатьевна

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
12.05.1949

Муж: Воробьев Александр Игнатьевич

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Александр Игнатьевич

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.05.1956

Сын: Воробьев Олег Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Игнатьевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Развод
15.03.1979

Муж: Воробьев Александр Игнатьевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
11.05.2005
Чита, город Чита, Забайкальский край

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