Воробьева (Гурулева) Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти11.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.05.1949
Рождение ребёнка
29.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.05.1956
Сын: Воробьев Олег Александрович
Отец ребёнка: Воробьев Александр Игнатьевич
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Развод
15.03.1979
Смерть
11.05.2005