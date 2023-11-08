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Łaszczyński Adam Józef Florian

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1828

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1828

Отец: Łaszczyński Jakub Ignacy

Мать: Łaszczyńska Florentyna Monika

Рождение ребёнка
1830

Сын: Łaszczyński Jakub

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
1830

Сын: Łaszczyński Antoni Jakub

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Łubieńska Jadwiga

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Łaszczyńska Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Łaszczyńska Zofia

Смерть
1893
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