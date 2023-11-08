Łaszczyński Adam Józef Florian
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1828
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1828
Рождение ребёнка
1830
Сын: Łaszczyński Jakub
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Łubieńska Jadwiga
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Łaszczyńska Zofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Łaszczyńska Zofia
Смерть
1893