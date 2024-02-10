Шершова Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершова Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершова Нина Павловна

Отец ребёнка: Шершов Павел Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1938

Дочь: Мотасова (Шершова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Шершов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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