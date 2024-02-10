Шершова Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершова Нина Павловна
Отец ребёнка: Шершов Павел Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1938
Дочь: Мотасова (Шершова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Шершов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно