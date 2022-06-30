Белокрылова (Богатырёва) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1921
Дочь: Знаменская (Белокрылова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Белокрылов Иван Сергеевич
Дубровное, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно