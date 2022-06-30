Белокрылова (Богатырёва) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокрылова (Богатырёва) Анастасия Ильинична

Место рождения

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокрылов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1921

Дочь: Знаменская (Белокрылова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Белокрылов Иван Сергеевич

Дубровное, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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