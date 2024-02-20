Дударова (Есенова) Паше Галаовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударова (Есенова) Паше Галаовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Галау (Иналдыко)

Мать: Есенова Мазаго Знауровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадинат

Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханифа

Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Каз-Магомет

Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Агубекир

Отец ребёнка: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударов Кази-Магомет Ельзарукоевич

Смерть
Неизвестно
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