Кравцов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Кравцов Захар Прокопьевич
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылина-Деревянченко Федора Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Полина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Татьяна
Смерть
Неизвестно