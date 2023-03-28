Забродина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забродина Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Забродин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.11.1929
Дочь: Устимова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Забродин Григорий Гаврилович
Смерть
Неизвестно