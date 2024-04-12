Трухачева (Труфилкина) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухачева (Труфилкина) Александра Гавриловна

Место рождения

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Трухачев Иван Ильич

Отец ребёнка: Трухачев Илья Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Донская Мария Ильинична

Отец ребёнка: Трухачев Илья Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухачев Илья Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
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