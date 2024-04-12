Трухачева (Труфилкина) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Трухачев Иван Ильич
Отец ребёнка: Трухачев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Донская Мария Ильинична
Отец ребёнка: Трухачев Илья Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно