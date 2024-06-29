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Звегинцев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1838 ст.

Дата смерти

11.02.1926

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1838 ст.

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Бракосочетание
Неизвестно

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Получение воинского звания/чина
06.06.1857 ст.
6 июня 1857 г. из старших вахмистров выпущен корнетом в кавалергарды.
Получение воинского звания/чина
1859
В 1859 г. произведён в поручики.
Военная служба
С 29.12.1858 по 24.01.1860 ст.
29 декабря 1858 г. назначен полковым квартирмейстером, коим состоял до 24 января 1860 г.
Военная служба
С 15.02.1861 ст.
С 15 февраля 1861 г. полков. библиотекарем.
Получение воинского звания/чина
1862
В 1862 г. произведён шт.-ротмистром.
Военная служба
С 24.08.1862 по 01.09.1864 ст.
24 августа 1862 г. назначен полковым адъютантом. 1 сентября 1864 г. отчислен от должности полк. адъютанта.
Получение воинского звания/чина
1863
В 1863 г. произведён ротмистром.
Место жительства
С 1864
С 1864 года жил во Франции.
Военная служба
17.09.1864 ст.
17 сентября 1864 г. уволен по болезни от службы ротмистром.
Бракосочетание
1916

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Смерть
11.02.1926

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