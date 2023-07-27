Скрепцов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1946
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия
СССР
Рождение ребёнка
11.09.1955
Сын: Скрепцов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукачева (ляхова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузькина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия
Смерть
Неизвестно