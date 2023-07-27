Скрепцов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрепцов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1946

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия

СССР
Рождение ребёнка
11.09.1955

Сын: Скрепцов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукачева (ляхова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузькина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Скрепцова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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