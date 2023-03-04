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Марков Денис Романович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Марков Роман Парфёнович

Мать: Маркова (Вшивцева) Степанида Тимофеевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Евдокия Матвеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.

Сын: Марков Прохор Денисович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.

Сын: Марков Меркурий Денисович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Маркова) Агрипина Денисовна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Маркова Акилина Фёдорова

из Кстининского прихода отец Фёодор Борисович Юркин
Смерть
После 1858

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