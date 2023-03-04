Марков Денис Романович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Евдокия Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.
Сын: Марков Меркурий Денисович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Маркова) Агрипина Денисовна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Матвеева
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Жена: Маркова Акилина Фёдорова
из Кстининского прихода отец Фёодор Борисович Юркин
Смерть
После 1858