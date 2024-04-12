Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)

Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.03.1861

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1861

Отец: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Мать: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1893

Сын: Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна

Работа или профессия
Неизвестно
русский и советский учёный-петрограф, академик АН СССР (1925). Заслуженный деятель науки Армянской ССР.
Смерть
Около 1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close