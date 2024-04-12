Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)
Место рождения
Дата рождения09.03.1861
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1861
Рождение ребёнка
1893
Сын: Левинсон-Лессинг Владимир Францевич
Мать ребёнка: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский и советский учёный-петрограф, академик АН СССР (1925). Заслуженный деятель науки Армянской ССР.
Смерть
Около 1939