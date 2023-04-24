Кокшарова Зинаида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липихина-Кокшарова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева-Кокшарова Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Карп Михайлович

Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина-Кокшарова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Кокшаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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