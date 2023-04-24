Кокшарова Зинаида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липихина-Кокшарова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева-Кокшарова Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина-Кокшарова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1910
Сын: Кокшаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кокшаров Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно