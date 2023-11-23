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Никольский Тимофей Ферапонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

16.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
15.08.1817

Дочь: (Никольская) Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.11.1818

Дочь: Боголюбова (Никольская) Капитолина Тимофеевна

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.05.1820

Дочь: (Никольская) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никольский Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Никольский Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никольский Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.04.1827

Дочь: Морошкина (Никольская) Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.10.1828

Дочь: Флоринская (Никольская) София Тимофеевна

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.12.1836

Дочь: (Никольская) Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна

Смерть
16.07.1848

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