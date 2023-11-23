Никольский Тимофей Ферапонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти16.07.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Никольская) Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Дочь: (Никольская) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Сын: Никольский Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Сын: Никольский Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Сын: Никольский Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Морошкина (Никольская) Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Дочь: Флоринская (Никольская) София Тимофеевна
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна
Дочь: (Никольская) Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Никольская (Вотская) Анастасия Фёдоровна