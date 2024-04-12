Ворожцов Виктор Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902 ст.
Отец: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Мать: Варвара Евтихиевна
Крещение
15.04.1902 ст.
Бракосочетание
26.01.1920
Рождение ребёнка
13.12.1920
Дочь: Ворожцова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1923
Сын: Ворожцов Георгий Викторович
Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1925
Сын: Ворожцов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно