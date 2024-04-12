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Ворожцов Виктор Прокопьевич

Место рождения

Крутик

Дата рождения

14.04.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902 ст.

Отец: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Мать: Варвара Евтихиевна

Крещение
15.04.1902 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1920

Жена: Ворожцова Евдокия Федоровна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1920

Дочь: Ворожцова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1923

Сын: Ворожцов Георгий Викторович

Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1925

Сын: Ворожцов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ворожцова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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