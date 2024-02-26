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Алексей Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Иван Степанов (Ич)

Мать: Евдокия Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: (Чурилина) Аграфена Иванова (Вна)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4GR?i=746&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Смерть
1857

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