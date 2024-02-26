Алексей Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Иван Степанов (Ич)
Мать: Евдокия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4GR?i=746&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Смерть
1857