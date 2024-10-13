Емельянов Константин Нилович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1849
Отец: Емельянов Нил
Мать: не указана
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Бракосочетание
28.07.1872 ст.
Метрика о бракосочетании: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь св. Николая Чудотворца в Голутвине Московская мещанка Кадашевской слободы.
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Васильева (Емельянова) Надежда Константинова
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Рождение ребёнка
28.03.1878 ст.
Сын: Емельянов Павел Константинович
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №2, стр. 592 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ГОЛУТВИНЕ
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Клевер (Емельянова) Клавдия Константинова
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1880 ст.
Дочь: Емельянова Александра Константинова
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна
Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Рождение ребёнка
27.03.1883
Дочь: Емельянова Мария Константинова
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна
Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №8, стр. 308
Смерть
Неизвестно