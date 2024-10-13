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Емельянов Константин Нилович

Место рождения

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Емельянов Нил

Мать: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Бракосочетание
28.07.1872 ст.

Жена: Емельянова Пелагея Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь св. Николая Чудотворца в Голутвине Московская мещанка Кадашевской слободы.
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Васильева (Емельянова) Надежда Константинова

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна

Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Рождение ребёнка
28.03.1878 ст.

Сын: Емельянов Павел Константинович

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №2, стр. 592 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ГОЛУТВИНЕ
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Клевер (Емельянова) Клавдия Константинова

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1880 ст.

Дочь: Емельянова Александра Константинова

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна

Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Рождение ребёнка
27.03.1883

Дочь: Емельянова Мария Константинова

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Петровна

Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №8, стр. 308
Смерть
Неизвестно

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