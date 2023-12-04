Нижевясов Родион Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти20.03.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Нижевясова Анна Родионова
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мухина Анна Родионова-Иродионова
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Дочь: Нижевясова Анастасия Родионова
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.
Дочь: Нижевясов Пелагея Родионова
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.
Сын: Нижевясов Даниил Родионов
Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова
Смерть
20.03.1916 ст.