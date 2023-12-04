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Нижевясов Родион Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

20.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1874 ст.

Жена: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Нижевясова Анна Родионова

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Сын: Нижевясов Павел Родионов

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мухина Анна Родионова-Иродионова

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Дочь: Нижевясова Анастасия Родионова

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Дочь: Нижевясов Пелагея Родионова

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.

Сын: Нижевясов Даниил Родионов

Мать ребёнка: Нижевясова Мария Тихонова

Смерть
20.03.1916 ст.
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