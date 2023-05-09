Головин Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.2015
Сын: Головин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Головина (Книга) Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
16.12.2017
Сын: Головин Дмитрий Дмитриеаич
Мать ребёнка: Головина (Книга) Виктория Викторовна