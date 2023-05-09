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Головин Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Книга) Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
29.08.2015

Сын: Головин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Головина (Книга) Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
16.12.2017

Сын: Головин Дмитрий Дмитриеаич

Мать ребёнка: Головина (Книга) Виктория Викторовна

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