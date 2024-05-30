Рудак Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудак Сергей Владимирович

Рудак Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982

Отец: Рудак Владимир Николаевич

Мать: Черепанова (Агошкова) Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудак Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудак Лилиана Сергеевна

Мать ребёнка: Рудак (Римш) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
23.09.2016

Дочь: Рудак Камилла Сергеевна

Мать ребёнка: Рудак Ольга

Рождение ребёнка
11.03.2022

Дочь: Рудак Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Рудак Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.