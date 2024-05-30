Рудак Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудак Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудак Лилиана Сергеевна
Мать ребёнка: Рудак (Римш) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
23.09.2016
Дочь: Рудак Камилла Сергеевна
Мать ребёнка: Рудак Ольга
Рождение ребёнка
11.03.2022
Дочь: Рудак Ева Сергеевна
Мать ребёнка: Рудак Ольга