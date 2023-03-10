(Матросов) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матросов) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898

Отец: Матросов Ефим

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.11.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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