(Матросов) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения24.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898
Отец: Матросов Ефим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.11.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно