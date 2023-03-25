Тюленёв Илья Финодеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти13.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Бракосочетание
17.06.1958
Жена: Тюленёва Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Куроленко Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Тюленёва Мария Фёдоровна
Щучье, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
13.10.1988
Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область