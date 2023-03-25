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Тюленёв Илья Финодеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

13.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Тюленёв Финодей Васильевич

Мать: Тюленёва Александра Араповна

Бракосочетание
17.06.1958

Жена: Тюленёва Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Куроленко Светлана Ильинична

Мать ребёнка: Тюленёва Мария Фёдоровна

Щучье, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
13.10.1988
Лебедевка, Заводоуковский, Тюменская область
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