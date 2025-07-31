Януш Николай Семенович 29.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Януш Николай Семенович

Автор
ДГ
Гудович Д.

мужской, родился 29.06.1929, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

умер 06.04.1994, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

Мать
Януш (Жуковская) Евдокия АндреевнаОколо 1898 г.р.
Отец
Януш Семен МатвеевичОколо 1896 г.р.
Супруги
Януш Мария Андреевна07.12.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: Януш Семен Матвеевич

Мать: Януш (Жуковская) Евдокия Андреевна

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Януш Мария Андреевна

Смерть
06.04.1994
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

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