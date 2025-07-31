Януш Николай Семенович
мужской, родился 29.06.1929, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
умер 06.04.1994, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
МатьЯнуш (Жуковская) Евдокия АндреевнаОколо 1898 г.р.
ОтецЯнуш Семен МатвеевичОколо 1896 г.р.
Супруги
Януш Мария Андреевна07.12.1932 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Януш Мария Андреевна
Смерть
06.04.1994
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область