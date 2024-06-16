Ещенко Василий Иванович
мужской, родился Неизвестно
ОтецЕщенко ИванНеизвестно г.р.
Дети
(Ещенко) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Ещенко Алексей ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ещенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ещенко) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ещенко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ещенко) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Ранение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна
Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область