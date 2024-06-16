Ещенко Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ещенко Василий Иванович

Автор
СП
Пранцузова С.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Ещенко ИванНеизвестно г.р.
Дети
(Ещенко) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Ещенко Алексей ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ещенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ещенко) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ещенко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ещенко) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область

Ранение
Неизвестно

Рождение ребёнка
09.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ещенко (Нечаева) Ольга Федоровна

Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область

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