(Тохтамыш) Василиса Саввична
Место рождения
Дата рождения01.11.1891
Дата смерти07.11.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Крещение
01.11.1891
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-110,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Смерть
07.11.1892
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-189,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-1-6
Похороны
11.11.1892