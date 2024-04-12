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(Тохтамыш) Василиса Саввична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

07.11.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Тохтамыш Савва Константинович

Мать: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Крещение
01.11.1891
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-110,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Смерть
07.11.1892
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-189,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-1-6
Похороны
11.11.1892
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