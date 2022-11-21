Салихова (Жевнерович) Екатерина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова (Жевнерович) Екатерина Елисеевна

Место рождения

Квитка, Кіровоградська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
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1937 г.р.
1939 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Жевнерович Елисей

Мать: (Жевнерович) Елена Никифоровна

Квитка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Салихов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
19.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Салихова) Марта Николаевна

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Салихов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
22.02.1942

Сын: Салихов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
?.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
10.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович

Смерть
1988

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