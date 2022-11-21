Салихова (Жевнерович) Екатерина Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Жевнерович Елисей
Рождение ребёнка
1931
Сын: Салихов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
19.01.1935
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Салихова) Марта Николаевна
Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
22.02.1942
Сын: Салихов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Салихов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
?.05.1946
Рождение ребёнка
10.10.1948
Смерть
1988