Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения12.07.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1873 ст.
Отец: Егор Артемьевич
Мать: Екатерина Филипповна
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно