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Степан Егорович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

12.07.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1873 ст.

Отец: Егор Артемьевич

Мать: Екатерина Филипповна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно

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