Орлова (Петухова) Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Орлов Данило Анисимович
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Орлов Данило Анисимович
Смерть
Неизвестно