Орлова (Петухова) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Петухова) Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Данило Анисимович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Орлов Степан Данилович

Отец ребёнка: Орлов Данило Анисимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Орлов Стафей Данилович

Отец ребёнка: Орлов Данило Анисимович

Смерть
Неизвестно

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