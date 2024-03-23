Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна

Место рождения

Саунино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

22.11.1908

Дата смерти

?.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1908

Отец: Меньшаков Василий Степанович

Мать: Меньшакова Екатерина Далматовна

Саунино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Звонцева Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Доронин Яков Епифанович

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Доронин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Доронин Яков Епифанович

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.12.1984
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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