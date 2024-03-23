Доронина (Меньшакова) Агния Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1908
Дата смерти?.12.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1908
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Звонцева Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Доронин Яков Епифанович
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Доронин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Доронин Яков Епифанович
Смерть
?.12.1984
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область