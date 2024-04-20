Ланков Владимир Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
19.06.1893 ст.
Отец: Ланков Арсений Степанович
Мать: Ланкова Анна Косьмина
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 344
Крещение
20.06.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский купеческий сын Александр Александрович Маскалев; Ефремовского мещанина Николая Петрова Смирнова жена Ольга Кос... Показать все
Смерть
Неизвестно