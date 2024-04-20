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Ланков Владимир Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1893 ст.

Отец: Ланков Арсений Степанович

Мать: Ланкова Анна Косьмина

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 344
Крещение
20.06.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский купеческий сын Александр Александрович Маскалев; Ефремовского мещанина Николая Петрова Смирнова жена Ольга Кос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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