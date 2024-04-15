Калашников Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.01.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Никонор Федорович Усольцев
Работа или профессия
Неизвестно
отставной фельшер
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно