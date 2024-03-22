Сахаров Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения21.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1885
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Крещение
24.11.1885
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Крестный - Михаил Никандров Можжухин | ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Смерть
Неизвестно