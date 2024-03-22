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Сахаров Николай Иванов

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1885

Отец: Сахаров Иван Платонович

Мать: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Крещение
24.11.1885
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Крестный - Михаил Никандров Можжухин | ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Смерть
Неизвестно
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