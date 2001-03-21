Боруш Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоруш Никита Антонович

Боруш Никита Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2001

Отец: Боруш Антон Борисович

Мать: Боруш Олеся

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close