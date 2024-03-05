Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Егор Васильевич
Мать: Авдотья Леонтьева
Бракосочетание
Между 1805 и 1807
Рождение ребёнка
22.02.1812
Дочь: Патокина Мариамна Михайловна
Отец ребёнка: Патокин??? Михаил Яковлевич
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Патокин??? Михаил Яковлевич
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно