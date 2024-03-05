Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Егоровна

Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Егор Васильевич

Мать: Авдотья Леонтьева

Бракосочетание
Между 1805 и 1807

Муж: Патокин??? Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
22.02.1812

Дочь: Патокина Мариамна Михайловна

Отец ребёнка: Патокин??? Михаил Яковлевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Патокин??? Михаил Яковлевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close