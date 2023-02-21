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Трегубова Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Трегубов Федор Степанов

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Трегубов Иван Степанов

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Степанова

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Трегубов Наум Степанов

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трегубов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Степан Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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