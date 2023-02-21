Трегубова Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Степанова
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трегубов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Трегубов Степан Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно